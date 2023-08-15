Жителя Новодвинска Архангельской области Вячеслава Самойлова, приговоренного в 2022 году к девяти годам и семи месяцам колонии строгого режима по делу об убийстве, помиловали после того, как он отправился на войну с Украиной. Об этом изданию «Архангельск онлайн» рассказала его мать Ольга Самойлова.

По словам Самойловой, ее сын вышел из колонии, чтобы отправиться на войну, весной 2023 года. В Украине он провел около трех месяцев, был ранен, после чего вернулся домой. Мать Самойлова утверждает, что ее сын получил помилование.

Самойлов в 2021 году убил 33-летнюю Ольгу Шлямину, с которой вместе жил. По данным журналистов, будучи пьяным, он ударил Шлямину по лицу, после чего она упала на пол, ударилась затылком и умерла.

Самойлов расчленил тело убитой ножовкой, спрятал фрагменты тела в разных местах, а все вещи сжег. Он частично признал вину, при этом заявив, что убийство произошло случайно.

«Про то, что искупить вину, конечно, знаю, что доля вины его есть. И, как говорится, перед богом он сейчас чист. Он освобожден, у него помилование. Жизнь с белого листа», — заявила мать Самойлова. О самом убийстве она сказала: «Так случилось просто. [Никто] ни от чего не застрахован».

Вербовать заключенных в российских колониях для участия в войне начали летом 2022 года. Первоначально этим занималась ЧВК Вагнера, позднее — Минобороны РФ. Заключенным, согласившимся воевать, обещают помилование.

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