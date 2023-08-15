СК: взрыв в Махачкале произошел из-за нарушения правил хранения химических удобрений. На месте взрыва нашли мешки из-под аммиачной селитры
Следственный комитет России заявил, что взрыв в Махачкале, при котором погибли 35 человек, мог произойти из-за нарушения правил хранения пожароопасных агрохимикатов.
По версии следствия, возгорание началось в автосервисе, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Потом произошел мощный взрыв, и пламя перекинулось на расположенную рядом автозаправку.
Корреспондент РБК сообщил, что на месте взрыва нашли мешки из-под аммиачной селитры, которая используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Ранее о том, что взрыв произошел на складе селитры, писал телеграм-канал Mash со ссылкой на местных жителей.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной взрыва стали «жадность и алчность» людей, которые пренебрегли мерами безопасности. «Не может станция техобслуживания находиться рядом с АЗС. Хотя бы по причине того, что техобслуживание предполагает сварочные работы, а заправочный комплекс предусматривает хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа», — сказал Меликов.
Взрыв в Махачкале произошел вечером 14 августа. Погибли 35 человек, десятки пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть двух или более человек. В Дагестане объявлен траур.