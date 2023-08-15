Глава СК поручил завести дело после того, как в городах России и Турции больше чем на сутки застряли сотни пассажиров Red Wings

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Западному управлению на транспорте СК возбудить уголовное дело «по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings», сообщается на сайте ведомства.

«В СМИ широко распространяется информация о том, что с 12 по 14 августа 2023 года российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран. Пассажирам приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета», — сказано в сообщении СК.

Авиакомпания Red Wings задержала вылеты из Екатеринбурга в Анталью и в обратном направлении, а также из Жуковского в Анталью и обратно, запланированные на 12 и 13 августа. Авиакомпания объяснила, что два из трех «боингов» Red Wings вышли из строя. Чтобы вывести сотни туристов, компания привлекла самолеты перевозчика «Икар». СМИ писали, что пассажиры ждали вылета больше суток.

Спустя 40 минут после заявления СК Red Wings сообщил, что восстановил оба неисправных «боинга». Компания пообещала выполнить задержанные рейсы, а семь рейсов с 15 по 17 августа, согласно сообщению, выполнит «Икар». Начиная с 14:00 мск 16 августа Red Wings полностью вернется к расписанию, опубликованному на сайте.

Санкции, введенные из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, запрещают европейским и американским компаниям напрямую поставлять запчасти и проводить техобслуживание самолетов Boeing и Airbus.

Red Wings входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку.

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