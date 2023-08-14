В Махачкале произошел мощный взрыв. Погибли пять человек

В Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус», сообщила администрация города.

По данным телеграм-канала Shot, после взрыва начался пожар, который перекинулся на АЗС. В то же время глава Дагестана Сергей Меликов написал, что взрыв изначально произошел на одной из заправок на выезде из Махачкалы.

По данным Дагестанского центра медицины катастроф, в результате взрыва погибли пять человек, еще десять пострадали, сообщил Меликов. ТАСС со ссылкой на Минздрав пишет о 20 пострадавших. В то же время телеграм-канал Baza сообщает, что в результате произошедшего пострадали более 50 человек.

По данным Mash, огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома. Жители экстренно эвакуируются.

Администрация города сообщила, что сотрудники полиции уводят людей от места происшествия из-за угрозы повторного взрыва.