В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39. Один из членов экипажа погиб

В Краснодарском крае потерпел крушение самолет Л-39 учебного авиационного полка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, самолет разбился при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку. По предварительной информации, один из членов экипажа погиб.

В Минобороны уточнили, что самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет. Причина крушения устанавливается.

В Калининградской области 12 августа во время учебно-тренировочного полета разбился самолет Су-30. Экипаж погиб. По данным The Moscow Times, разбившийся самолет стал восьмым боевым самолетом, потерпевшим крушение в пределах международно признанных границ России с начала 2023 года.

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