На нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв. Телеграм-каналы сообщают о двух погибших

На Талинском нефтяном месторождении в районе города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа произошло два взрыва, сообщают телеграм-каналы Baza, 112 и Shot. Информацию о четверых пострадавших подтвердило агентство ТАСС.

Согласно каналам, после взрывов на территории нефтяного месторождения начался пожар. Baza пишет, что, по предварительным данным, погибли два человека, пять пострадали. Еще двоих ищут.

Агентству ТАСС в Няганской окружной больнице подтвердили информацию о четверых пострадавших: «К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжелые. Предварительно, 70% ожога», — сказал собеседник агентства.

Телеграм-канал 112 уточнил, что о взрыве на Талинском месторождении сообщил один из рабочих. По его словам, он услышал два сильных взрыва, а затем увидел пожар и нескольких горящих людей, которые убегали от карьера.