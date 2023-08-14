«Досье»: созданная главой аннексированного Крыма ЧВК «Конвой» получила сотни миллионов рублей от ВТБ и структур Аркадия Ротенберга

Частную военную компанию «Конвой», которую создал глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, финансируют, в числе прочих, банк ВТБ и компания бизнесмена Аркадия Ротенберга. Как выяснило «Досье», от этих структур ЧВК «Конвой» получила более 300 миллионов рублей.

Журналисты, изучив банковские данные, обнаружили, что в октябре 2022 года частная военная компания получила 120 миллионов рублей от АО «Санаторий Ай-Петри». Средства были оформлены как пожертвование. «Санаторием Ай-Петри» через Управляющую компанию инфраструктурных проектов владеет приближенный к Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг.

Еще около 200 миллионов рублей осенью 2022 года «Конвой» получил в виде пожертвований от благотворительного фонда «ВТБ Страна» и со счета самого банка.

Кроме того, осенью 2022 года ЧВК получила 109,5 миллиона рублей от компании «Промресурс» из Новосибирска и 8 миллионов рублей от ООО «Коал Трейдинг» из Москвы. Судя по отчетности компаний, отмечает «Досье», их финансовое положении не позволяет делать такие пожертвования — «Промресурс» закончил 2022 год с убытками, а вся годовая прибыль «Коал Трейдинг» составила 14 миллионов рублей. Объяснять, почему они решили перечислить деньги «Конвою», руководство компаний отказалось.

Финансирование, пишет «Досье», поступает частной военной компании через Санкт-Петербургское казачье общество «Конвой». Казачье общество часть средств тратит на покупку военного снаряжения (бронежилетов, обмундирования, палаток), а часть перечисляет на счет ООО «Военно-охранная компания „Конвой“», а уже оттуда они в виде «займов учредителю» передаются Константину Пикалову — руководителю ЧВК. Таких «займов» Пикалов получает около 60 миллионов рублей в месяц.

Пикалов связан с Евгением Пригожиным. «Важные истории» называли его «правой рукой» основателя ЧВК Вагнера.

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Глава аннексированного Крыма создал собственную военизированную структуру — ЧВК «Конвой» Ею командует Константин Пикалов (позывной Мазай), который раньше курировал вагнеровцев в Африке

Подробнее о ЧВК «Конвой»

Глава аннексированного Крыма создал собственную военизированную структуру — ЧВК «Конвой» Ею командует Константин Пикалов (позывной Мазай), который раньше курировал вагнеровцев в Африке