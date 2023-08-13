На Гавайях из-за лесных пожаров погибли 89 человек

По последним данным, по меньшей мере 89 человек погибли из-за лесных пожаров, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию острова Мауи.

Погибших людей ищут собаки, способные находить тела. Им предстоит исследовать территорию площадью пять квадратных миль (почти 13 квадратных километров), но пока что изучено 3% поисковой зоны, сообщил глава полиции Мауи Джон Пеллетье. Он допустил, что число погибших, вероятно, будет расти.

По словам Пеллетье, идентификация погибших чрезвычайно сложна, сейчас удалось опознать двух человек.

Губернатор Гавайев Джош Грин назвал произошедшее самым страшным стихийным бедствием за всю историю региона. По его словам, огонь повредил и разрушил не менее 2200 зданий, из которых большинство — жилые дома. Ущерб, по оценке властей, составляет почти шесть миллиардов долларов.

Лесные пожары на Гавайях стали самыми разрушительными в истории США за более чем 100 лет, сообщает агентство Reuters. Катастрофа в Мауи унесла больше всего жизней среди всех пожаров, произошедших в США с 1918 года.

Читайте также

На Гавайях из-за лесных пожаров погибли десятки человек. Огнем уничтожена бывшая столица — город Лахайна Вот как она выглядит

Читайте также

На Гавайях из-за лесных пожаров погибли десятки человек. Огнем уничтожена бывшая столица — город Лахайна Вот как она выглядит