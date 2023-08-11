На острове Мауи в Тихом океане, втором по величине в Гавайском архипелаге, с 8 августа продолжаются лесные пожары. Губернатор Гавайев Джош Грин назвал происходящее, вероятно, крупнейшим стихийным бедствием в истории штата. По данным местных властей, в результате пожаров уже погибли 55 человек. Около 30 тысяч местных жителей и туристов экстренно эвакуированы с острова, еще 11 тысяч жителей Мауи остаются без электричества. Сильнее всего от пожара на Мауи пострадала Лахайна — город, который в XIX веке был столицей Королевства Гавайи. Пожар, охвативший Лахайну, локализован на 80%. Но исторический центр города практически разрушен, заявил Грин. «Когда вы увидите масштабы разрушения, вы будете шокированы. Потребуется много лет, чтобы восстановить Лахайну», — сказал губернатор.

Последствия пожаров в Лахайне, 10 августа Patrick T. Fallon / AFP / Scanpix / LETA

Фронт-стрит — главная улица Лахайны, лежащая вдоль океанской набережной, 10 августа Patrick T. Fallon / AFP / Scanpix / LETA

Сгоревшая лодка в окрестностях города Marco Garcia / Reuters / Scanpix / LETA

Patrick T. Fallon / AFP / Scanpix / LETA

Сгоревшие машины на стоянке в Лахайне Patrick T. Fallon / AFP / Scanpix / LETA

Marco Garcia / Reuters / Scanpix / LETA Marco Garcia / Reuters / Scanpix / LETA

Жители Лахайны массово покидают город на машинах, 10 августа Marco Garcia / Reuters / Scanpix / LETA

Разрушения в Лахайне, 9 августа Jack Truesdale / Civil Beat / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Patrick T. Fallon / AFP / Scanpix / LETA