Перейти к материалам
Поддержать
новости

На Гавайях из-за лесных пожаров погибли десятки человек. Огнем уничтожена бывшая столица — город Лахайна Вот как она выглядит

Источник: Meduza

На острове Мауи в Тихом океане, втором по величине в Гавайском архипелаге, с 8 августа продолжаются лесные пожары. Губернатор Гавайев Джош Грин назвал происходящее, вероятно, крупнейшим стихийным бедствием в истории штата. По данным местных властей, в результате пожаров уже погибли 55 человек. Около 30 тысяч местных жителей и туристов экстренно эвакуированы с острова, еще 11 тысяч жителей Мауи остаются без электричества. Сильнее всего от пожара на Мауи пострадала Лахайна — город, который в XIX веке был столицей Королевства Гавайи. Пожар, охвативший Лахайну, локализован на 80%. Но исторический центр города практически разрушен, заявил Грин. «Когда вы увидите масштабы разрушения, вы будете шокированы. Потребуется много лет, чтобы восстановить Лахайну», — сказал губернатор.

Последствия пожаров в Лахайне, 10 августа
Patrick T. Fallon / AFP / Scanpix / LETA
Фронт-стрит — главная улица Лахайны, лежащая вдоль океанской набережной, 10 августа
Patrick T. Fallon / AFP / Scanpix / LETA
Сгоревшая лодка в окрестностях города
Marco Garcia / Reuters / Scanpix / LETA
Patrick T. Fallon / AFP / Scanpix / LETA
Сгоревшие машины на стоянке в Лахайне
Patrick T. Fallon / AFP / Scanpix / LETA
Marco Garcia / Reuters / Scanpix / LETA
Marco Garcia / Reuters / Scanpix / LETA
Жители Лахайны массово покидают город на машинах, 10 августа
Marco Garcia / Reuters / Scanpix / LETA
Разрушения в Лахайне, 9 августа
Jack Truesdale / Civil Beat / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA
Patrick T. Fallon / AFP / Scanpix / LETA