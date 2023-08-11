На Гавайях из-за лесных пожаров погибли десятки человек. Огнем уничтожена бывшая столица — город Лахайна Вот как она выглядит
На острове Мауи в Тихом океане, втором по величине в Гавайском архипелаге, с 8 августа продолжаются лесные пожары. Губернатор Гавайев Джош Грин назвал происходящее, вероятно, крупнейшим стихийным бедствием в истории штата. По данным местных властей, в результате пожаров уже погибли 55 человек. Около 30 тысяч местных жителей и туристов экстренно эвакуированы с острова, еще 11 тысяч жителей Мауи остаются без электричества. Сильнее всего от пожара на Мауи пострадала Лахайна — город, который в XIX веке был столицей Королевства Гавайи. Пожар, охвативший Лахайну, локализован на 80%. Но исторический центр города практически разрушен, заявил Грин. «Когда вы увидите масштабы разрушения, вы будете шокированы. Потребуется много лет, чтобы восстановить Лахайну», — сказал губернатор.