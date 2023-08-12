В Санкт-Петербурге арестовали иностранца, который якобы собирался поджечь военкомат

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал иностранного гражданина Давронбека Юлдошева по делу о покушении на теракт, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 10 августа Юлдошев совместно с «неустановленными лицами» решил совершить поджог военкомата. Для этого он приобрел «бутылку с горючим содержимым и предмет, служащий для получения открытого огня».

На следующий день иностранца задержали около военкомата на Большой Монетной улице. Что он делал у здания военкомата с бутылкой бензина в рюкзаке, арестованный объяснить не смог, писал телеграм-канал Baza.

В свою очередь «Фонтанка» и телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщали, что поджог иностранца убедили совершить мошенники.

С конца июля в России подожгли больше трех десятков военкоматов. Многие из задержанных за попытку поджога утверждали, что стали жертвами мошенников, дававших указания от имени «сотрудников ФСБ».

В августе Генпрокуратура и МВД выступили с официальными предупреждениями о новом виде телефонного мошенничества, в рамках которого россиян вынуждают совершать поджоги военкоматов.

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