В Непале умерла девочка, которую на время менструации выгнали из дома

В непальском районе Байтади умерла 16-летняя Анита Чанд из-за практики чхаупади — запрещенной в Непале традиции, из-за которой женщин во время менструации заставляют жить за пределами их дома в специальных хижинах, пишет The Guardian.

По данным издания, Анита Чанд умерла от укуса змеи, когда спала. Ее смерть является первым зарегистрированным смертельным случаем, связанным с чхаупади с 2019 года. Тогда умерла 21-летняя Парвати Будха Рават, которая перед этим провела три ночи в хижине. Ее смерть стала пятым зарегистрированным случаем в том году. Как пишет The Guardian, женщины и девочки погибали от нападений животных и от отравления дымом из-за разжигания костров в хижинах без окон.

Районная полиция Байтади заявила, что намерена расследовать смерть Аниты Чанд. Ее семья отрицает, что у девушки были месячные, когда она умерла.

Традиция чхаупади, основанная на вере, что женщины «нечисты» во время менструации, была запрещена в Непале в 2005 году, пишет газета. Наказание за нарушение запрета предусматривает штраф в размере трех тысяч непальских рупий (около 20 долларов) либо лишение свободы на срок до трех месяцев.

В рамках борьбы с этой практикой в Непале были разрушены тысячи специальных хижин, в которых заставляют жить женщин во время менструации. По словам активиста Пашупати Кунвара, ведущего кампанию против чхаупади 25 лет, только в районе Байтади после смерти Парвати Будха Рават были разрушены семь тысяч хижин.

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