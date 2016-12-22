В Непале 15-летняя девочка задохнулась из-за традиции запирать женщин во время менструации

Во многих непальских общинах считается, что женщин во время менструации надо изолировать. Женщин и девушек на несколько дней отправляют в сарай или хлев, где многие заболевают, становятся жертвами насилия или умирают. В 2005 году эту традицию объявили незаконной, но случаи гибели женщин из-за изоляции не прекращаются. Последним примером стала смерть 15-летней Рошани Тирувы, которая задохнулась, не справившись с разведением огня в хлеву.

Тело 15-летней Рошани Тирувы обнаружил ее отец рядом с каменной хижиной в селе Гайра, которое находится в 440 километрах от столицы Непала Катманду. «Пока мы ждем заключения экспертов, но основная версия причины смерти — удушье, — сообщил инспектор полиции Бадри Прасад Дхакал. — Она зажгла огонь, чтобы согреться в сарае перед сном. Но в нем не было вентиляции».

Рошани Тирува оказалась в хижине не по своей воле: согласно индуистской практике чаупади, женщин во время менструации запирают в хлевах и сараях, часто вдали от дома. Считается, что в это время женщина нечиста, а потому ее место рядом с животными. Ей нельзя прикасаться к мужчинам, домашним питомцам и утвари, овощам и фруктам. Мыться и использовать гигиенические средства — тоже нельзя. Есть можно только рис с солью, пить — воду.

В обществах, где практикуют чаупади, верят, что из-за особенностей менструальной крови, если женщина в это время прикоснется к дереву — оно никогда не будет плодоносить; если выпьет молока — корова больше не будет давать молоко; если будет читать книгу, рассердится богиня мудрости Сарасвати; если дотронется до человека — он заболеет.

Во время первой менструации девушку запирают на 10-11 дней, потом срок заключения сокращается до 4-7 дней. Также изолируют женщин сразу после родов — на 10-11 дней.

Согласно отчету ООН, помимо самой унизительной процедуры женщины во время чаупади страдают еще от диареи, пневмонии, нападения ядовитых змей и пьяных мужчин и даже изнасилований. Кроме того, чаупади увеличивает статистику детской смертности.

Официальных данных о количестве женщин, подвергающихся чаупади, не существует, однако, согласно отчетам ООН, женщины во время чаупади умирают каждый год. По мнению экспертов организации, проблема усугубляется тем, что в Непале нет сексуального образования и мало кто понимает, как вообще устроено репродуктивное здоровье и почему у женщин каждый месяц начинается менструация.

Верховный суд Непала запретил практику чуапади еще в 2005 году, но в некоторых регионах эта традиция по-прежнему популярна. Активисты считают, что правительство уделяет недостаточно внимания этой проблеме, но чиновники с ними не согласны: они уверены, что быстро традицию победить нельзя.