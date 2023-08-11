ТАСС: прокуратура проверит актера Алексея Панина на призывы к терроризму и «дискредитацию» армии

Прокуратура Москвы проверит актера Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности и нарушению территориальной целостности России, а также «дискредитацию» российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собесеник агентства заявил, что проверка будет проводиться до начала сентября.

В начале августа глава Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку интервью Панина, которое он дал журналистке Ксении Собчак. Интервью вышло 31 июля.

По словам Мизулиной, в интервью Панин «призывает к развалу России, убийству президента России Владимира Путина». Мизулина утверждает, что «букет его высказываний» подпадает под ряд составов преступлений.

Телеграм-канал Shot писал, что донос из-за интервью Панина также написал в Генпрокуратуру активист .

В Украине на Панина завели дело из-за того, что после аннексии Крыма выступал в поддержку действий российских властей. Позже актер просил прощения у украинцев за такую позицию. После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Панин выступал с антивоенными высказываниями.