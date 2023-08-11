Студентам, участвовавшим в войне в Украине, разрешили переводиться на бесплатное обучение вне зависимости от наличия бюджетных мест

Правительство России утвердило постановление, согласно которому студенты колледжей и вузов, участвовавшие в войне в Украине, получат возможность перевестись на бесплатную форму обучения, даже несмотря на отсутствие бюджетных мест. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий на другую. Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете», — пояснили в правительстве.

Перевестись на бесплатное обучение сможет любой участник войны в Украине, независимо от того, какая у него форма обучения — очная, вечерняя или заочная.

В пресс-службе правительства отметили, что решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специальным коллегиальным органом, созданным в колледже или вузе. Основанием для перевода станет заявление учащегося.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников войны в Украине смогут учиться в вузах по специальной квоте. Она должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.

«Важные истории» ранее подсчитали, что российские вузы поступили более 800 человек по квотам для участников войны в Украине и их детей, большинство из них сдали ЕГЭ на баллы ниже проходных или вообще его не сдавали.