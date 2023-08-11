Небо над аэропортом Внуково закрыли. Предположительно, из-за беспилотника

Обновлено. Аэропорт «Внуково» сообщил, что снял ограничения на полеты в 10:50 пятницы и вновь работает в штатном режиме.

Аэропорт Внуково закрыли на прилет и вылет рейсов утром 11 августа, сообщает агентство «Москва». В целях безопасности полетов часть самолетов перенаправляют в другие аэропорты.

Телеграм-каналы «112» и Baza пишут, что в аэропорте объявлен режим «Ковер». По предварительной информации, в районе Кубинки был замечен беспилотник, который летит в сторону Москвы.

Телеграм-канал Shot утверждает, что неизвестный объект, из-за которого во Внуково был введен план «Ковер», летел в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости. Его засекли радары, опознавательной метки на нем не было.

Источник «Интерфакса» также сообщает о временном закрытии воздушного пространства над аэропортом Калуги.

Местные власти это сообщение пока не комментировали.

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