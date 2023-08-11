Найдены четыре человека, считавшиеся пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва, произошедшего 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, власти установили местонахождение четырех человек, считавшихся пропавшими без вести после взрыва. Судьба еще восьми человек остается неизвестной.

«В первые часы после ЧП было 12 заявлений от родственников. Две семьи впоследствии отозвали обращения — родственники нашлись, их не было на месте трагедии, один человек числился в списке дважды — он недавно сменил фамилию, один был найден живым в тот же день. В итоге, остается неизвестной судьба восьми человек», — рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Meduza

Как сообщал Следственный комитет, взрыв произошел на пиротехническом складе компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на заводе в Сергиевом Посаде. Его причиной, по официальной версии, стал «человеческий фактор». В результате взрыва погиб один человек, еще 80 пострадали. 15 раненых остаются в больнице. В рамках уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК) следователи провели обыски в «Пиро-Россе» и задержали технического директора фирмы.

Подробнее о взрыве

В Сергиевом Посаде на складе пиротехники произошел мощный взрыв. Во многих домах выбило окна. Один человек погиб, десятки пострадали

Подробнее о взрыве

В Сергиевом Посаде на складе пиротехники произошел мощный взрыв. Во многих домах выбило окна. Один человек погиб, десятки пострадали