Минцифры предложило повысить до 30 лет возраст отсрочки от армии для айтишников

Министерство цифрового развития РФ готовит поправки в указ президента России об отсрочке от армии для IT-специалистов и предлагает повысить допустимый возраст для нее до 30 лет. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Он напомнил, что в действующем указе президента есть отдельный пункт об освобождении от призыва на срочную военную службу сотрудников аккредитованных IT-компаний с 18 до 27 лет.

По словам Шадаева, изменения в указ планируется внести до начала весеннего призыва 2024 года, так как закон о повышении верхней границы призывного возраста вступит в силу с 1 январ

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2024 года устанавливает в РФ возраст призыва граждан на военную службу с 18 до 30 лет. Ранее призыву подлежали граждане с 18 до 27 лет. Путин также подписал закон, запрещающий мобилизованным и призывникам выезжать за рубеж со дня направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы.

Читайте также

Призывной возраст — до 30 лет. Выписали повестку — нельзя за границу Главные законы о военной службе, которые Госдума приняла за один день

Читайте также

Призывной возраст — до 30 лет. Выписали повестку — нельзя за границу Главные законы о военной службе, которые Госдума приняла за один день