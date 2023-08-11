Глава поселка в аннексированной части Херсонской области заявил, что жителям, не получившим российские паспорта, не будут выдавать инсулин

Глава поселка Лазурное в аннексированной части Херсонской области Александр Дудка заявил, что жителям населенного пункта, не получившим паспорта РФ, не будут выдавать медикаменты, купленные за счет российского бюджета. На соответствующее обращение обратил внимание телеграм-канал «Сирена».

«В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны. То же будет касаться выдачи гуманитарной помощи», — сказал Дудка в видео, опубликованном 10 августа.

Глава оккупационной администрации также раскритиковал людей, чьи дети перестали посещать школы после захвата Лазурного российскими войсками.

«Эти родители будут привлечены к административной ответственности, а потом к уголовной. А потом мы их посадим в автобусы, вывезем на полосу разграничения и отправим их в ваши школы украинские, где вы будете учиться. Будете учить свой родной язык, если вы брезгуете русским языком», — заявил он.

Дудка также назвал тех, кто не согласен с аннексией, «ждунами» и призвал их «собирать вещи и готовиться на выезд».

«Сирена» отмечает, что Дудка не впервые выступает с подобными угрозами. Так, в июне 2023 года он обещал, что без паспортов РФ «через какие-то две-три недели люди не смогут получить гумпомощь, устроиться на работу, получить пенсии».

В августе 2023 года исследователи из Йельского университета опубликовали доклад, посвященный «насильственной паспортизации» жителей аннексированных территорий Украины. Согласно докладу, российские власти принуждают украинцев получать паспорта РФ в том числе с помощью угроз, запугивания и ограничения доступа к гуманитарной помощи и предметам первой необходимости.

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