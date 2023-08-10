«Важные истории»: глава ВТБ Андрей Костин зарабатывает около миллиарда рублей в месяц

Глава ВТБ Андрей Костин зарабатывает около миллиарда рублей в месяц, пишут «Важные истории» со ссылкой на попавшие в сеть данные о доходах россиян за 2020 год.

Согласно этим данным, совокупный годовой доход Костина составил больше 11,4 миллиарда рублей. Из этих денег два миллиона глава ВТБ получил от Объединенной зерновой компании, еще по миллиону — от Всемирного банка реконструкции и развития и «Роснефти». Остальные деньги Костин получил от банка, которым руководит с 2002 года.

Издание уточняет, что в налоговой утечке не указаны подробности выплат, поэтому неясно, какую часть этой суммы Костин получил в качестве зарплаты, а сколько — за счет дивидендов, бонусов и иных выплат.

Журналисты также отметили, что пять сотрудников «Важных историй» нашли в утечке свои доходы за 2020 год. Там оказались представлены не все доходы, но те, что нашлись, были указаны верно. На основании этого издание заключает, что Костин получил в 2020 году не меньше указанной в утечке суммы — а возможно, что и больше.

Андрей Костин считается одним из самых выскооплачиваемых топ-менеджеров России — он регулярно попадал в соответствующий рейтинг журнала Forbes, а также несколько раз занимал в этом списке первое место. Так, в 2014 году Костин заработал 37 миллионов долларов (около 1,5 миллиарда рублей по курсу 2014 года). Тогда глава ВТБ назвал цифры Forbes «полной чушью» и заявил, что его годовой доход составил 240 миллионов рублей.

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