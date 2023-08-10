В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за усиления российских обстрелов

В Купянском районе Харьковской области начинается обязательная эвакуация жителей из 37 населенных пунктов в связи с усилением российских обстрелов. Об этом говорится в сообщении Купянской городской военной администрации

Эвакуировать собираются жителей населенных пунктов, находящихся рядом с зоной боевых действий.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 9 августа говорил, что власти рассматривают возможность эвакуации жителей 53 населенных пунктов в Купянском районе. По его словам, эвакуации могут подлежать более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

«Враг усилил обстрелы приграничных населенных пунктов и приближенных к линии фронта, и продолжает террор местного населения, в том числе, авиаударами. Наша цель — сохранение жизней нашего гражданского населения, поэтому эта эвакуация проводится профилактически», — говорил Синегубов.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 7 августа говорила, что на прошлой неделе российские войска усилили обстрелы на востоке страны, самым «горячим» направлением остается купянское, где армия РФ пытается вернуть утраченные позиции. «Собственно, всю прошлую неделю восток был эпицентром боевых действий. На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. И враг пытался там вернуть утраченные еще осенью прошлого года позиции», — утверждала она.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска выбрали главным для своего наступления купянское направление, там идут интенсивные бои. По его словам, цель российских сил — «прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск».

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