Тюменский кинотеатр начал показывать экранную версию «Барби»

Тюменский кинотеатр под открытым небом Gorkiy Cinema начал показывать фильм Греты Гервиг «Барби». Об этом сообщили Ura.ru и кинокритик Илья Доленко. Показы прошли 8 и 9 августа.

В соцсетях кинотеатра говорится, что речь идет об экранной копии фильма. «Так что любителям 4к качества и идеального звука лучше дождаться цифрового релиза в ноябре. Но мы нашли лучшую экранку, что есть в интернете. Так что доверьтесь нам», — говорится в сообщении.

В кинотеатре сказали Ura.ru, что фильм найден в интернете и дублирован на русский язык, но качество картинки будет «ниже привычного».

Организатор показа Владимир (фамилия не называется) в разговоре с RTVI заявил, что понимает реакцию людей, которые говорят, что «это незаконно и нечестно по отношению к правообладателям».

«Но для простых людей, которые хотят провести вечер, это вполне нормальная альтернатива [в условиях] отсутствующих больших картин в кинопрокате», — сказал он. Владимир добавил, что в копии картины действительно содержится реклама, но к следующему показу все водяные знаки уберут. По его словам, билет на показ стоит от 300 рублей.

В России официальной премьеры «Барби», а также еще одного главного фильма нынешнего лета - «Оппенгеймера» — не было, так как голливудские студии покинули российский рынок после вторжения РФ в Украину. Источники «Ведомостей» в киноиндустрии говорили, что в российских кинотеатрах покажут онлайн-версии фильмов и произойдет это не раньше осени.

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