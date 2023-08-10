Суд в Перми закрыл дело о «дискредитации» армии против 82-летнего писателя Александра Никонова. На него донес подросток, с которым он заговорил на улице

Судья Индустриального районного суда Перми Олег Мокрушин прекратил административное производство о «дискредитации» российской армии, начатое в отношении 82-летнего писателя Александра Никонова. Решение вынесено 9 августа, сообщил его адвокат Артем Файзулин.

Административный протокол в отношении Никонова составили из-за доноса случайного прохожего, подростка, с которым писатель заговорил о российском вторжении в Украину. Молодой человек тогда заявил, что хочет воевать, а писатель посоветовал ему «послушать оппозиционеров, которые говорят правду про Россию».

По словам Файзулина, в суде он настаивал, что разговор между его подзащитным и подростком происходил в форме диалога, один на один, следовательно, этот разговор нельзя считать публичной «дискредитацией» армии.

Кроме того, сотрудница полиции, оформившая первоначальный протокол, потом внесла в него дополнение, не оповестив об этом Никонова, что строго запрещено законом, отмечал адвокат.

«Что из этого сработало, неясно. Однако дело в отношении Никонова прекращено. Александр Петрович остается самым старым человеком в России, в отношении которого составлен „дискредитирующий“ протокол, но не стал самым пожилым наказанным по этой статье. Благодаря судье Мокрушину, спасибо ему», — написал Файзулин.

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