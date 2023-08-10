Актера Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале «Универ», не пустили в Грузию. Он поддерживает российское вторжение в Украину
Российского актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию. Об этом рассказал «Известиям» директор артиста Табриз Шахиди.
По его словам, актера не пустили «по политическим причинам». «Виталий — патриот своей страны, патриот России, настоящий. Вот, видимо, поэтому и в списках», — заявил Шахиди.
Сам актер в разговоре с изданием заявил, что планировал в Грузии встретиться с друзьями и своей девушкой.
«Я видел желание пограничников, они были нормально ко мне настроены. Но приказ есть приказ», — сказал Гогунский.
Виталий Гогунский родился в Кременчуге Полтавской области Украины. Наибольшую известность он получил за роль Кузи в сериале «Универ». Гогунский поддержал российское вторжение в Украину и, как пишет РИА Новости, неоднократно был в зоне «спецоперации» с концертами.