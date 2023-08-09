Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, участвовал в разработке бомбардировщика нового поколения

Загорский оптико-механический завод, на территории которого 9 августа произошел взрыв, участвовал в разработке бомбардировщика нового поколения, пишет «Агентство».

Согласно данным на сайте госзакупок, завод также продолжал поставлять оптику российским силовым структурам. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что завод давно не имеет отношения к оптике и производит пиротехнику.

Среди госконтрактов завода, опубликованных до марта 2022 года, «Агентство» обнаружило контракт на «выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: „Посланник-1ОЭП/Л“». Срок исполнения контракта — 2027 год, стоимость работ — 69 миллионов рублей.

Журналисты напоминают, что «Посланник» — это дальний бомбардировщик-ракетоносец, разработка которого началась в 2009 году.

Заказчиком работ выступил национальный исследовательский институт «Экран», который занимается в том числе разработкой оборудования для военной авиации. Главный исполнитель проекта — компания «Туполев», госзаказчик — Минобороны России.

По двум другим действующим госконтрактам Загорский оптико-механический завод поставляет Росгвардии бинокли и дозиметры. Кроме того, в 2019 году завод поставил НИИ «Экран» станции предупреждения об облучении «Л-150-28М» и «Л-140», которые устанавливаются на военные вертолеты и самолеты.

Утром 9 августа на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу в Сергиевом Посаде, произошел мощный взрыв. В результате произошедшего пострадали больше 50 человек, одна женщина умерла в реанимации. Кроме того, взрывной волной в 20 многоквартирных домах выбило стекла.

Российские власти утверждают, что взрыв произошел на складе с пиротехнической продукцией, который у завода арендует компания «Пиро-Росс». РИА Новости и ТАСС писали, что причиной взрыва стали «нарушение технологических процессов» и «человеческий фактор».

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