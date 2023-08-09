В Германии арестовали сотрудника ведомства, отвечающего за оснащение немецких войск. Его подозревают в шпионаже в пользу России

В немецком городе Кобленц задержали сотрудника ведомства, отвечающего за оснащение бундесвера, по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает Федеральная прокуратура Германии.

Согласно ведомству, гражданин Германии, который фигурирует в документах под именем Томас Х., работал в Федеральном управлении бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман написал, что задержанный является «немецким офицером».

По версии следствия, с мая 2023 года подозреваемый несколько раз по собственной инициативе выходил на связь с генконсульством РФ в Бонне, а также с посольством России в Берлине, предлагая им сотрудничество. Кроме того, прокуратура утверждает, что однажды он передал российским властям служебную информацию, полученную их в ходе исполнения должностных обязанностей.

Согласно сообщению прокуратуры, ордер на арест Томаса Х. был выдан 27 июля. В настоящее время он находится под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы, пишет Bild.

За время полномашстабной войны в Украине многие страны неоднократно отчитывались о задержании подозреваемых в шпионаже в пользу России. Так, в начале августа сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина Беларуси Михаила А., который, по словам министра внутренних дел страны Мариуша Каминьского, занимался наблюдением за военными объектами и портами, а также вел пропагандистскую деятельность в пользу России. Министр также добавил, что Михаил А. является 16-м подозреваемым в причастности к российской «шпионской сети» в стране.