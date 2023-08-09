В 2022 году в России произошло рекордное количество взрывов за последние 10 лет

В 2022 году в России произошло 83 взрыва, сообщает «Верстка». Издание изучило данные МЧС и пришло к выводу, что это рекордное количество взрывов за последние 10 лет. За год при таких происшествиях погибли 55 человек, еще 10 647 человек пострадали.

«Несмотря на то, что в последние десять лет в России происходили теракты, а жилые дома разрушались из-за утечек бытового газа, количество взрывов ежегодно не превышало 20, а количество пострадавших исчислялось сотнями, а не тысячами», — отмечает «Верстка»

В статистику МЧС за 2022 год попали взрывы жилых домов, складов, шахт, а также взрыв на Крымском мосту в октябре. Кроме того, ведомство учитывает взрывы, которые произошли в результате пожаров, отметил в комментарии изданию эксперт «Фонда пожарной безопасности» Константин Кузнецов.

Однако самая распространенная причина взрывов — взрывоопасный предмет, то есть бомба, ракета, мина, граната, поясняет «Верстка». На взрывы по такой причине пришлось 55 из 83 случаев за год. Издание полагает, что рост количества взрывов в 2022 году напрямую связан с боевыми действиями.

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