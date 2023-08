Британский художник Джейми Рид умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила «Би-би-си» со ссылкой на заявление галереи John Marchant Gallery, в которой выставляются работы художника.

«Мы с прискорбием сообщаем о кончине Джейми МакГрегора Рида — художника, бунтаря, анархиста, панка, хиппи, мятежника и романтика. Джейми оставил после себя любимую дочь Роуэн, внучку Роуз и огромное наследие», — говорится в заявлении галереи.

Peter Muhly / AFP / Scanpix / LETA

Рид родился в Лондоне и учился в Уимблдонской и Кройдонской художественных школах. Во второй из них он познакомился с будущим менеджером Sex Pistols Малколмом Маклареном. Одной из его самых известных работ стала обложка к синглу «God Save the Queen» 1977 года. Позже работы Рида выставлялись в самых крупных музеях современного искусства, в том числе в Лондоне, Нью-Йорке, Хьюстоне.

В 2012 году Рид присоединился к международной кампании в поддержку российской панк-группы Pussy Riot, создав постер с портретом Владимира Путина в маске-балаклаве, характерной для участниц группы, и : «Putin says heʼs seen the light and he sold his soul for punk».