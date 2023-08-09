МИД РФ заявил, что отказ во въезде пяти гражданам Китая «находится вне политического контекста». Посольство КНР в России требовало объяснений

Ситуация с отказом во въезде в Россию пяти гражданам Китая лишена политического контекста и не отразится на отношениях Москвы и Пекина. Об этом, сообщает ТАСС, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Очевидно, что случай, который имел место в Астрахани, находится вне политического контекста. Уверен, что произошедшее никоим образом не скажется на общем состоянии двусторонних отношений. Представляется, что раздувание шумихи выгодно сугубо нашим общим недоброжелателям, пытающимся вбить клин в дружбу РФ и Китая», — сказал Зайцев.

4 августа стало известно, что посольство Китая в России потребовало объяснить инцидент с нарушением прав нескольких граждан Китая на границе РФ и Казахстана, который произошел 29 июля. По данным посольства, пятерых граждан Китая «неоднократно допрашивали в течение четырех часов», после чего им отказали во въезде. В итоге их туристические визы были аннулированы, утверждали дипломаты.

Заявление посольства появилось спустя несколько дней после того, как пользователь китайской соцсети Douyin (аналог TikTok) выпустил видео, в котором рассказывал о том, как пытался перейти российско-казахстанскую границу.

Отношения России и Китая

Многим кажется, что за год Россия превратилась в вассала Китая. На самом деле, Пекину не выгоден подчиненный статус Москвы На чем тогда строятся эти отношения? Материал Carnegie Politika

Отношения России и Китая

Многим кажется, что за год Россия превратилась в вассала Китая. На самом деле, Пекину не выгоден подчиненный статус Москвы На чем тогда строятся эти отношения? Материал Carnegie Politika