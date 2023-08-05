Посольство Китая заявило, что пятерых граждан КНР несколько часов допрашивали на границе и не пустили в Россию. Пекин потребовал от Москвы объяснений

Посольство Китая в России заявило, что российские правоохранительные органы несколько часов допрашивали пятерых граждан КНР на границе и отказали им во въезде. Такие действия в посольстве назвали «жестокими». Об этом говорится в заявлении дипломатов в китайской соцсети WeChat, обратил внимание Bloomberg.

По данным посольства, 29 июля пятеро граждан Китая пытались попасть в Россию из Казахстана. На границе их «неоднократно допрашивали в течение четырех часов», после чего им отказали во въезде. Их туристические визы были аннулированы, утверждают дипломаты.

«Жестокие и чрезмерные действия правоохранительных органов России в связи с этим инцидентом серьезно нарушили законные права и интересы китайских граждан», — говорится в сообщении.

Посольство заявило, что после просмотра видеозаписи инцидента направило представления в МИД РФ, ФСБ и пограничную службу, потребовав объяснить причину произошедшего и «гарантировать, что подобные инциденты не повторятся в будущем».

«Это противоречит общей картине китайско-российской дружбы и растущей тенденции дружественных обменов между странами», — заявили в посольстве.

Российская сторона пока не комментировала произошедшее.

Bloomberg отмечает, что заявление посольство появилось спустя несколько дней после того, как пользователь китайской соцсети Douyin (аналог TikTok) почти с миллионом подписчиков выпустил видео, рассказывающем о том, как пытался перейти российско-казахстанскую границу.

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