Иракским СМИ запретили использовать слова «гомосексуальность» и «гендер»

Иракская Комиссия по коммуникациям и медиа запретила всем СМИ, работающим на территории страны, использовать слова «гомосексуальность» и «гендер», сообщает CNN.

«Регулирующий орган предписывает средствам массовой информации не использовать термин „гомосексуальность“ и использовать правильный термин „сексуальная девиация“», — цитирует телеканал содержание документа.

CNN со ссылкой на иракского чиновника пишет, что решение регулятора еще требует окончательного утверждения правительством. Также, по его словам, пока не установлено наказание за нарушение нового правила, но, вероятно, оно будет предусматривать штраф.

Как пишет телеканал, в иракских законах нет прямого запрета на однополые сексуальные контакты, однако расплывчатые формулировки статей уголовного кодекса, в которых говорится о нарушении «моральных норм», позволяют использовать их для преследования ЛГБТ.

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