Италия перестала выдавать «золотые визы» гражданам России и Беларуси

Власти Италии приостановили для граждан РФ и Беларуси действие программы Investor Visa for Italy, позволяющей получить вид на жительство в Италии в обмен на инвестиции, пишет итальянский журнал Altreconomia.

На сайте программы опубликовано короткое сообщение об этом: «Настоящим уведомляется о приостановлении действия программы для граждан России и Беларуси в соответствии с распоряжением председателя комитета от 14 июля 2023 года в соответствии с Рекомендацией C (2022) 2028 ЕС».

Еврокомиссия в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину, призвала страны Евросоюза отказаться от программ «золотых паспортов» (гражданство в обмен на инвестиции), а также перестать выдавать россиянам и белорусам виды на жительство в обмен на инвестиции.

По данным итальянских властей, которые приводит Altreconomia, в 2022 году Италия выдала двухлетнюю «золотую визу» как минимум 32 гражданам России (всего ее запрашивали 36 россиян). В 2022 году граждане РФ чаще других получали «визы инвестора», опередив американцев (12) и британцев (12), а также 23 человек из других стран, не входящих в ЕС.

Неясно, сколько россиян получили ВНЖ в Италии по этой программе в 2023 году.

Чтобы получить «золотую визу» в Италии, нужно инвестировать в местный стартап 250 тысяч евро, вложить 500 тысяч в компанию, направить один миллион на благотворительность или вложить два миллиона в государственные облигации.

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