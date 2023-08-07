Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении суррогатным алкоголем, от которого погибли 44 человека

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил шесть из семи фигурантов уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в 2021 году к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 5,5 до 6,5 года колонии. Единственная среди подсудимых женщина получила условный срок, сообщает ТАСС.

По версии следствия, с лета 2020 года по осень 2021 года фигуранты дела поставляли и продавали продукцию с высоким содержанием метилового спирта. Из-за употребления этой продукции с сентября по октябрь 2021 года умерли 44 человека.

Максимальный срок — шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима — назначен Артему Чабану. Как сообщает E1.ru, Чабан купил метиловый спирт, который использовали в суррогатном алкоголе, от которого погибли 44 человека и семь пострадали.

Кроме того, суд назначил Микайылу Назарову — шесть лет и три месяца колонии, Адалату Гурбанову — шесть лет и два месяца колонии, Армену Аветисяну и Надиру Мамедову — по шесть лет колонии каждому, Зауру Джаббарову — пять с половиной лет колонии, а Татьяне Васильевой — три года условно.

Все обвиняемые мужчины поставляли и продавали суррогатный алкоголь, а Татьяна Васильева работала продавщицей в одном из магазинов на рынке «Ботанический», где распространяли суррогат.

Отравление суррогатным алкоголем в Екатеринбурге осенью 2021 года стало самым массовым в городе. Первоначально сообщалось, что погибли 18 человек, затем жертв стало больше — 44 человека.

В России каждый год происходят массовые отравления напитками, содержащими метиловый спирт. Последний такой случай произошел в июне, когда в разных регионах больше 100 человек отравились напитком «Мистер Сидр». По данным Минздрава РФ на 17 июня, из-за отравления умерли 36 человек.

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