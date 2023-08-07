«Оставить РФ хотя бы маленький клочок — это будет означать перенос войны на следующие этапы». Михаил Подоляк — об итогах переговоров в Саудовской Аравии
Во время переговоров в Джидде одним из самых сложных вопросов было то, что не все страны понимают, почему Россия должна покинуть территории Украины для завершения войны, заявил в эфире «Радио Свобода» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По мнению Подоляка, «переговоры без проигрыша России дискредитируют международное право».
«Оставить что-нибудь [из захваченных украинских территорий] РФ, хотя бы маленький клочок — это будет означать, что война просто перенесена на следующие этапы», — сказал Подоляк.
Представитель офиса Зеленского посетовал, что в некоторых государствах считают, «что между Россией и Украиной есть какие-то территориальные споры», а РФ вторглась в Украину ради территорий Донбасса.
Переговоры в Джидде о мирном урегулировании войны в Украине проходили 5-6 августа. Туда не пригласили Россию, но во встречах принимали участие представители Бразилии, Китая, стран Африки и других государств, которые придерживаются нейтральной позиции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости» без учета интересов РФ.