Во время переговоров в Джидде одним из самых сложных вопросов было то, что не все страны понимают, почему Россия должна покинуть территории Украины для завершения войны, заявил в эфире «Радио Свобода» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По мнению Подоляка, «переговоры без проигрыша России дискредитируют международное право».

«Оставить что-нибудь [из захваченных украинских территорий] РФ, хотя бы маленький клочок — это будет означать, что война просто перенесена на следующие этапы», — сказал Подоляк.

Представитель офиса Зеленского посетовал, что в некоторых государствах считают, «что между Россией и Украиной есть какие-то территориальные споры», а РФ вторглась в Украину ради территорий Донбасса.

Переговоры в Джидде о мирном урегулировании войны в Украине проходили 5-6 августа. Туда не пригласили Россию, но во встречах принимали участие представители Бразилии, Китая, стран Африки и других государств, которые придерживаются нейтральной позиции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости» без учета интересов РФ.

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