Бывший муж Марины Овсянниковой подал иск о лишении ее родительских прав

Щербинский суд Москвы зарегистрировал иск с требованием лишить родительских прав бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Внимание на карточку дела в судебной базе обратила «Медиазона».

Иск подан бывшим мужем журналистки, сотрудником Russia Today Игорем Овсянниковым, с которым они вдвоем воспитывали сына и дочь. Другие подробности гражданского дела неизвестны.

В январе 2023 года Щербинский суд уже частично удовлетворил иск Игоря Овсянникова о лишении прописки его бывшей жены. Кроме того, сотрудник Russia Today добился взыскания алиментов с Овсянниковой, а также судебного решения о том, что их дочь должна проживать с отцом, а не с матерью.

Марина Овсянникова получила известность в марте 2022 года, когда появилась в эфире Первого канала с антивоенным плакатом. После акции она уволилась, уехала из России и несколько месяцев работала в Германии. Позднее журналистка вернулась в Москву и продолжила участвовать в антивоенных акциях. Ее трижды штрафовали по статье о «дискредитации» армии.

В августе на Овсянникову завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Поводом стал одиночный пикет на Софийской набережной, на который журналистка вышла с плакатом «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты». Овсянникову отправили под домашний арест, из-под которого она сбежала вместе со своей дочерью. МВД объявило журналистку в федеральный розыск, она заочно арестована судом. Судя по соцсетям журналистки, сейчас она проживает с дочерью в Париже.

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