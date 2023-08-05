Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу», отменившую ее выступления после отказа осудить войну. Она утверждает, что действия театра причинили ей «душевные страдания»

Российская оперная певица Анна Нетребко подала иск к «Метрополитен-опере» и генеральному директору театра Питеру Гельбу из-за ее отмененных выступлений после российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Associated Press.

Иск подан в окружной суд США в Нью-Йорке. Нетребко требует выплатить как минимум 360 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные выступление и репетиции. Певица утверждает, что действия Метрополитен-оперы причинили ей «сильные душевные страдания и эмоциональное переживания», в том числе «депрессию, унижение, смущение, стресс и тревогу».

Представители певицы заявили, что после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года «Метрополитен-опера» и Питер Гелб использовали Нетребко «как козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины». Они также отметили, что таким образом была испорчена репутация певицы, из-за чего другие театры и культурные учреждения в США перестали с ней сотрудничать. В заявлении также говорится, что Нетребко пришлось невыгодно продать квартиру в Нью-Йорке.

Анна Нетребко до начала войны неоднократно публично поддерживала Владимира Путина. В начале вторжения российских войск в Украину она никак не комментировала происходящее. В результате от сотрудничества с ней начали отказываться крупнейшие западные площадки, в том числе «Метрополитен-опера» и Баварская опера. 30 марта 2022 года певица опубликовала заявление, в котором осудила войну в Украине. После этого ее выступления начали отменять в России.

В середине марта 2023 года суд в США обязал «Метрополитен-оперу» выплатить 200 тысяч долларов Нетребко за отмену ее выступлений.