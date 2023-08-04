СБУ обвинила президента ЦСКА Евгения Гинера в поставке патронов российской армии
Служба безопасности Украины объявила о подозрении президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру в причастности к финансированию российской вооруженной агрессии против Украины.
По версии спецслужбы, Гинер входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России, а также владеет АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина», которое с начала вторжения обеспечивает патронами армию РФ.
Кроме того, Гинер через подконтрольных лиц в Украине является одним из бенефициаров группы энергокомпаний VS Energy International Ukraine, а также владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров.
Уголовное дело в отношении Гинера расследуется по статье о пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Она предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Евгений Гинер, уроженец Харькова, с октября 2022 года находится под украинскими санкциями.