Родителей Навального обещали пустить в зал заседаний на оглашение приговора их сыну. Но не пустили

Анатолий и Людмила Навальные, родители Алексея Навального, рассказали «Медиазоне», что сотрудники владимирской колонии обещали провести их в зал, где оглашали приговор их сыну по делу об «экстремизме», но не выполнили обещания и отвели их в отдельное помещение с трансляцией заседания.

Трансляция заседания была такого плохого качества, что родители, как и журналисты, не расслышали срок, который судья назначил Алексею Навальному, отмечает издание.

Российские медиа, в том числе ведущие информагентства, сообщили, что Алексея Навального приговорили к 19 годам лишения свободы по делу об «экстремизме». При этом независимые медиа сообщили, что не слышали, какой именно срок назвал судья. Мосгорсуд это не комментировал.

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