МВД Украины заявило, что подтвердило личности более 60 тысяч российских военных, погибших на войне

Пресс-служба МВД Украины сообщила, что с начала полномасштабного вторжения войск РФ в стране погиб 61 431 российский военный. Внимание на это обратила «Русская служба Би-би-си».

Такие данные, отмечается в сообщении МВД, содержатся на сайте проекта «Потерь.нет», где украинские власти публикуют сведения о россиянах, погибших в стране с 24 февраля 2022 года. Это совместный проект МВД и Главного управления разведки Минобороны Украины.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

По данным «Медузы» и «Медиазоны», за 15 месяцев полномасштабной войны в Украине — с 24 февраля 2022 года и до конца мая 2023 года — погибли около 47 тысяч российских военных. Число безвозвратных потерь российской армии, включая тяжелораненых военных, уволенных со службы, составляет не менее 125 тысяч человек.

«Русская служба Би-би-си», «Медиазона» и команда волонтеров, которые ведут свой подсчет потерь РФ в ходе полномасштабной войны, по состоянию на 4 августа подтвердили, что в Украине погибли не менее 29 217 россиян.

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