На Урале двое мужчин напали на девушку с голубыми волосами. По словам матери потерпевшей, нападавшие кричали, что «приехали с СВО»

В городе Каменск-Уральский Свердловской области двое мужчин напали на 18-летнюю местную жительницу Викторию из-за ее внешности. Об этом изданию Ku66.ru рассказала мать потерпевшей Ирина.

Нападение на Викторию произошло вечером 1 августа возле фонтана «Слоненок». Ирина утверждает, что нападавшим не понравилась внешность девушки, «мол она похожа на еврейку и волосы голубые». По ее словам, мужчины «на весь двор кричали, что они с приехали». Один из них ударил Викторию по лицу и пригрозил убийством при следующей встрече.

Ku66.ru опубликовало запись с камер наблюдения у фонтана. На видео один из нападавших топит девушку в фонтане и что-то в нее кидает. Затем к ней подходит второй мужчина и бьет Викторию по лицу.

Нападение на девушку 01.08.2023 Портал KU66.RU

Виктория обратилась с заявлением в полицию. В пресс-службе ведомства журналистам заявили, что участковые проводят проверку. Позже в МВД по Свердловской области заявили, что по подозрению в нападении задержаны «двое ранее судимых за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков местных жителей, 1991 и 1993 годов рождения». Ведомство утверждает, что они не воевали в Украине.

Задержанные сказали полицейским, что совершили нападение в состоянии алкогольного опьянения. Они подтвердили, что причиной нападения стал «непонравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами».

«Медиазона» отмечает, что в последнее время в России участились случаи нападения на людей из-за цвета волос. За последний месяц стало известно еще о двух подобных случаях. Так, 9 июля в подмосковном городе Электросталь двое мужчин напали на 19-летнего Юрия М. из-за его прически — зеленого ирокеза. 3 августа в Нижнем Новгороде задержали троих местных жителей, напавших на подростков. По данным «Базы», подростков избили из-за цвета волос одного из потерпевших.

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В Подмосковье напали на молодого человека с зеленым ирокезом. Ему срезали волосы вместе с кожей

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В Подмосковье напали на молодого человека с зеленым ирокезом. Ему срезали волосы вместе с кожей