«Вы дали мне все. Я отдал вам все». Вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в своем твиттере.

«Ну вот и все, ребята. Вы дали мне все. Я отдал вам все. Мы сделали это вместе», — заявил футболист.

Буффону 45 лет. Профессиональную карьеру он начал в 1995 году в клубе «Парма», за который выступал до 2001 года. В составе «Пармы» Буффон выиграл Кубок УЕФА (финал проходил в 1999 году на стадионе «Лужники» в Москве), Кубок и Суперкубок Италии.

После этого футболист перешел в «Ювентус». Вместе с клубом из Турина Буффон десять раз становился чемпионом Италии, пять раз — обладателем Кубка Италии и шесть раз — Суперкубка Италии. В 2006 году в результате коррупционного скандала «Ювентус» отправили в Серию Б (второй дивизион итальянского футбола), но Буффон не стал покидать клуб.

Сезон 2018/19 Буффон провел в ПСЖ, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок Франции. Затем он снова вернулся в «Ювентус». В 2021 году Буффон перешел в «Парму», в которой начинал карьеру и которая выступает в Серии Б. В сезоне 2022/23 он провел за клуб 19 матчей.

За сборную Италии Буффон отыграл 176 матчей, выиграв в 2006 году чемпионат мира, а в 2012 — серебро чемпионата Европы. Всего он принял участие в пяти чемпионатах мира — 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 годов.