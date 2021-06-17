43-летний Джанлуиджи Буффон перешел из «Ювентуса» в «Парму». С этим клубом он выигрывал Кубок УЕФА еще в 1999-м (!) году

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Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон перешел из «Ювентуса» в «Парму» — клуб, в котором он начинал свою карьеру.

43-летний вратарь подписал контракт на два года.

Буффон выступал за «Парму» в течение первых шести лет своей профессиональной карьеры; первый матч за этот клуб он сыграл в 1995 году в возрасте 17 лет. В составе «Пармы» в 1999 году Буффон выиграл свои первые трофеи — Кубок УЕФА, кубок и Суперкубок Италии.

Из «Пармы» в «Ювентус» Буффон перешел в 2001 году за рекордную на тот момент для вратарей сумму в 52 миллиона евро. С тех пор в составе «Юве» голкипер отыграл 19 сезонов и стал десятикратным чемпионом Италии. Сезон 2018/2019 он провел в ПСЖ, с которым выиграл чемпионат Франции.

Сезон 2021/2022 «Парма» проведет в Серии Б — втором по силе дивизионе итальянского чемпионата. Буффон уже выигрывал Серию Б с «Ювентусом» в 2007 году.

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