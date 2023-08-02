В университете «Синергия» появится курс расследований по открытым источникам. Его будут вести авторы телеграм-канала «Рыбарь»

В российском университете «Синергия» на факультете медиа появится курс расследований по открытым источникам (open-source intelligence). На анонс курса по OSINT обратила внимание «Новая газета Европа».

Согласно сообщению в телеграм-канале факультета, спецкурс будут вести аналитики из команды анонимного телеграм-канала «Рыбарь», которых в анонсе называют «настоящими профессионалами своего дела». Их имена канал не называет.

Сообщение факультета прокомментировал один из преподавателей факультета, журналист Александр Анучкин. «Нау, как говорится, итс офишл», — написал он в своем телеграм-канале. Этот комментарий репостнул «Рыбарь».

На официальном сайте университета о появлении курса по OSINT не сообщалось.

У телеграм-канала «Рыбарь» более миллиона подписчиков, канал пишет в основном о войне, освещая ее с провластной точки зрения. В ноябре 2022 года стало известно, что канал создал бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук, одним из авторов канала является программист и политолог Денис Щукин.