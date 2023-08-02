Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках выдвинутых в его адрес обвинений ему может суммарно грозить 561 год тюремного заключения, пишет The Hill.

«Коррумпированный Минюст вновь незаконно выдвинул обвинения против вашего покорного слуги. По имеющимся сведениям, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней», — написал Трамп в электронном письме донорам своей предвыборной кампании.

В США подсудимых редко приговаривают к максимальным срокам заключения по всем пунктам обвинения, отмечает The Hill, а сроки по разным преступлениям могут отбываться последовательно, ограничивая общее время, которое приговоренный проводит в тюрьме.

За последние месяцы Дональд Трамп стал фигурантом уже трех уголовных дел. В апреле против него выдвинули обвинения в фальсификации бизнес-отчетности, в июне было возбуждено дело о незаконном хранении секретных документов в резиденциях бывшего президента. В начале августа Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Он отрицает вину по всем пунктам обвинения.

Трамп является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента США от Республиканской партии на предстоящих выборах. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

Подробно о новом деле Трампа

На Дональда Трампа завели третье дело — за штурм Капитолия Из обвинительного заключения стало известно, как именно заговорщики во главе с президентом пытались изменить исход выборов

Подробно о новом деле Трампа

На Дональда Трампа завели третье дело — за штурм Капитолия Из обвинительного заключения стало известно, как именно заговорщики во главе с президентом пытались изменить исход выборов