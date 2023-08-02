Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинуто обвинение по уголовному делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом стало известно из документа, опубликованного специальным независимым прокурором Джеком Смитом. В поддержку обвинения проголосовало федеральное .

Трампа обвиняют по четырем статьям: заговоре с целью обмана государства, заговоре с целью помешать официальной процедуре, попытке помешать официальной процедуре и заговоре с целью нарушения прав. По мнению обвинителей, Трамп знал, что утверждения о его победе над Джо Байденом ложны, однако повторял их, чтобы создать в американском обществе «напряженную атмосферу недоверия и гнева» и «подорвать доверие общества к процедуре выборов», передает Reuters.

В документе прямо утверждается, что Трамп, по мнению прокуроров, «был намерен остаться у власти, несмотря на поражение» на выборах, пишет The New York Times.

Вместе с бывшим президентом обвинения предъявлены еще шести неназванным людям, в том числе адвокатам, которые «распространяли необоснованные заявления о фальсификациях». В обвинительном заключении Смит подчеркивает, что Трамп называл эти выступления «безумными», но участвовал в их распространении.

3 августа Трамп должен будет сдаться полиции Вашингтона и предстать перед судьей, которая определит меру пресечения.

Республиканец Дональд Трамп проиграл президентские выборы демократу Джо Байдену в ноябре 2020 года. Трамп несколько месяцев отказывался признать поражение, распространяя неподтвержденные заявления о фальсификациях. 6 января 2021 года, в день утверждения результатов Конгрессом, толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий, сорвав заседание.

Это уже третье уголовное дело против Трампа. В апреле Большое жюри округа Манхэттен поддержало обвинения в фальсификации бизнес-отчетности, а в июне прокурор Смит возбудил дело из-за незаконного хранения секретных документов в резиденциях Трампа.

Трамп является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии на предстоящих выборах. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.