СК завел дело о реабилитации нацизма на лидера движения «Гражданское общество» Михаила Светова

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении лидера движения «Гражданское общество» Михаила Светова, сообщают источники РИА Новости и ТАСС.

По данным собеседника РИА Новости, поводом к уголовному делу послужило исполнение Световым песни про Степана Бандеру в своем телеграм-канале.

Издание «Осторожно, новости» уточняет, что песню «Ах, Бандеро, український апостол!» Светов исполнил в сентябре 2021 года. В беседе с изданием Светов предположил, что дело завели из-за доносов создателя «Мужского государства» Владислава Позднякова.

«Два года назад сторонники Позднякова написали на меня серию доносов за войс, где я исполняю песню Ореста Лютого про Бандеру. Сегодня Следственный Комитет на основе этих доносов решил завести на меня уголовное дело. Я привык, что в России для заведения уголовного дела причина не нужна, а поводом может послужить что угодно. Но тут даже я удивился. Чувствую, что попал в первую лигу врагов режима Путина», — заявил Светов.

В ноябре 2022 года Михаил Светов был включен Минюстом РФ в реестр «иноагентов». Во второй половине июня 2023 года его оштрафовали из-за отсутствия соответствующей маркировки в одном из роликов на его ютуб-канале. Светов уехал из России в 2021 году.