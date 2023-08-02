Baza: в Уфе военный сбежал от следователей и пригрозил на шоссе взорвать гранату

Российский военный, подозреваемый в оставлении воинской части, сбежал от следователей в Уфе, когда его везли на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, военный сбежал в районе автозаправки на Нагаевском шоссе. Он угрожает взорвать гранату, требуя закрыть возбужденное против него уголовное дело.

Об этом же происшествии пишут телеграм-каналы Astra, «Осторожно, новости». В их сообщениях военный назван как «неизвестный». Он вытащил чеку из гранаты, утверждает уфимское отделение Mash.

Полицейские в бронежилетах перекрыли движение от Южного объезда Уфы до поворота в конный клуб «Орленок». Всего закрыто шесть километров дороги, возникли пробки, сообщает Ufa1. С мужчиной, угрожающим взорвать гранату, ведут переговоры. Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место переговоров, сообщила его пресс-служба.

Baza утверждает, что от следователей сбежал 39-летний Ильдар Б., который служил в российской армии как доброволец.

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