ТАСС: прокуратура проверяет рэпера Лигалайза на «дискредитацию» российской армии

Прокуратура Москвы начала проверку рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) на «дискредитацию» вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Что именно стало причиной проверки, агентство не указывает. По словам собеседника ТАСС, прокуратура также проверит клип на трек Лигалайза «Мир!! Вашему!! Дому!!» по статье о производстве и распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП).

«Также компетентными органами будет рассмотрен вопрос о признании музыканта иноагентом», — заявил источник агентства.

ТАСС утверждает, что проверить рэпера попросил Генпрокуратуру РФ активист . В своем заявлении он указывал, что в интервью журналисту Юрию Дудю Лигалайз осудил «политику властей в отношении СВО», открыто назвал «спецоперацию» войной, а также сравнил РФ с Германией времен становления Третьего рейха.

Интервью Дудя с Лигалайзом вышло 20 июля 2023 года.

Клип «Лигалайза» на антивоенную песню «Мир!! Вашему!! Дому!!» вышел в конце июня. В нем показаны кадры российского вторжения в Украину, задержания и избиения российских протестующих, а политики и пропагандисты превращаются в зомби и чудовищ. Сам музыкант находится не в России.

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