«Он умрет». Зеленский заявил, что Путин не выдержит долгую войну против Украины

Владимир Путин не выдержит вести войну против Украины в течение длительного времени. Об этом в интервью бразильскому каналу GloboNews заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли Украина повторить судьбу Сирии, где Россия ведет на протяжении почти 30 лет, Зеленский сказал следующее: «Путин не проживет столько лет. В том темпе, в котором он воюет с нами, он не воевал в Сирии. <…> Он не выдержит. 30 лет его не будет, он умрет — это совершенно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та уже фигура» (цитата по The Moscow Times).

Офіс Президента України

Также украинский лидер заявил, что в настоящее время на фронте против ВСУ брошена вся армия России, но ее костяк уже уничтожен. Сейчас, считает Зеленский, Кремлю нужна пауза, чтобы накопить ресурсы и получить политическую поддержку «хоть где-нибудь в мире». Он пообещал, что Киев этого не допустит. «Украина будет действовать. <…> Мы не дадим им стать такими сильными, как они были в начале полномасштабной войны», — сказал Зеленский.

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