В Украине откроется сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотников Bayraktar 

Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников Bayraktar, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

«Создание сервисного центра станет весомым вкладом в усиление оборонных возможностей Украины и поможет приблизить нашу победу», — заявил госсекретарь Минобороны Константин Ващенко. Он также добавил, что центр будет создан в «ближайшее время».

Ранее стало известно, что турецкая компания Baykar намерена наладить производство дронов на территории Украины. В первой половине июля 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Baykar приступила к строительству завода. Ранее гендиректор компании Халюк Байрактар говорил, что строительство займет около двух лет.

Читайте также

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их

Читайте также

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их