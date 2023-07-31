По данным Bloomberg, Зеленский в сентябре посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке. У Путина таких планов нет

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский может поехать в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Собеседники агентства считают, что в Нью-Йорке Зеленский представит свою — план из 10 пунктов, призванный остановить войну.

В то же время источники Bloomberg не ожидают, что президент России Владимир Путин приедет на Генассамблею ООН. Они напомнили, что передвижение российского президента ограничено из-за ордера Международного уголовного суда.

Это отчасти подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов о возможности такой поездки, Песков заявил, что «пока таких планов у президента нет».

17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

В июле стало известно, что Владимир Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС, и примет участие в мероприятии в формате видеосвязи. Об этом Россию просили сами власти Южно-Африканской республики, поскольку ЮАР ратифицировала Римский статут об учреждении МУС.

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